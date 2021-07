Roghi e paura: appartamento in fiamme a Coreno. A Pontecorvo intervento in un condominio

Martedì 27 Luglio 2021, 09:17

Quello di ieri è stato un pomeriggio di fuoco e non sono metaforicamente, per le calde temperature estve, ma per due roghi divampati nel giro di poco. Il primo c'è stato a Pontecorvo, dove nel primo pomeriggio in un giardino del centro, in via Del Prete, le fiamme e il fumo hanno messo in pericolo le abitazioni. Grazie al tempestivo intervento di un mediatore culturale egiziano che lavora nella zona, il rogo è stato domato. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le messa in sicurezza dell'area.

L'altro incendio c'è stato a Coreno Ausonio, qui è andato a fuoco un appartamento, la causa è stato un corto circuito. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.