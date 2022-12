Venerdì 16 Dicembre 2022, 15:32

Due anni dopo lo stop imposto dalle normative anti Covid, superata la fase acuta dell'emergenza sanitaria, in tutti i settori è pian piano ripresa la normalità. Anche e soprattutto nelle scuole. La didattica a distanza è ormai solo un lontano ricordo e quest'anno per le festività natalizie si torna dunque al pre Covid, al 2019, ovvero con le recite dei bambini e le feste nei plessi.

Ma non dappertutto i bambini potranno condividere la gioia dei festeggiamenti con entrambi i genitori. Qualche scuola ha infatti deciso di non abbassare la guardia sulla prevenzione, è il caso della scuola dell'infanzia di Roccasecca Scalo dove la dirigente Patrizia Danella ha comunicato alle famiglie che alla recita di fine anno dei bambini potrà assistere un solo genitore. Letta la comunicazione, le chat whatsapp delle mamme si sono infuocati. I rappresentanti dei genitori hanno alzato il livello dello scontro coinvolgendo nella querelle anche il Comune che, a quel che si apprende, si è detto disponibile a fornire alla scuola locali più grandi. Scrivono in una nota Giovanna Santamaria, rappresentante IB e Federica Castagno, rappresentante IIC Scuola dell'Infanzia di via Lazio: «Apprendiamo con grande disappunto la decisione del dirigente scolastico, Patrizia Danella, di non consentire la partecipazione di entrambi i genitori alla recita di Natale organizzata dalle ottime insegnanti della Scuola dell'infanzia di Roccasecca Scalo, ma ad uno solo di essi. I motivi di tale scelta così radicale sarebbero dovuti al covid19 e alla necessità di evitare assembramenti ma ci corre l'obbligo di segnalare che lo stato di emergenza dovuto all'emergenza epidemiologica è stato dichiarato terminato il 31 marzo scorso e che ad oggi non sussistono restrizioni governative che possano giustificare tale scelta, scelta che pertanto appare irragionevole, arbitraria e incomprensibile». Spiegano le mamme: «Non è stata accolta neanche la proposta dell'amministrazione comunale, che ringraziamo per la disponibilità e collaborazione, di mettere a disposizione locali più ampi e il servizio scuolabus per ivi accompagnare i nostri bambini. Siamo convinti che tale atteggiamento di totale chiusura e ostilità al dialogo non giovi alla causa pedagogica ed educativa che si dovrebbe addire alla funzione scolastica ma che al contrario esasperi i rapporti con le famiglie e non consenta il miglior sviluppo psicofisico dei nostri bambini, ingiustamente costretti a rinunciare alla partecipazione di uno dei genitori alla recita natalizia che hanno organizzato con tanto impegno. Auspichiamo che il dirigente scolastico torni sui suoi passi e sia illuminata da buonsenso e ragionevolezza nell'interesse dei piccoli scolari.

LA REPLICA

La dirigente, da noi contattata nella giornata di ieri, non sembra però intenzionata a fare passi indietro. «Mi riservo di non rispondere, i genitori avranno tutte le delucidazioni, illustrerò loro la normativa in materia e spiegherò il perché di questa decisione». La preside sottolinea l'importanza della prevenzione e richiama la circolare numero 2, ancora vigente dove ci sono le raccomandazioni per svolgere eventi di questo tipo nelle scuole sebbene lo stato di emergenza sia cessato il 31 marzo dello scorso anno.