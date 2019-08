Frontale sulla Frosinone-mare, un morto e sei feriti: c'è anche una coppia di ciociari

Ultimo aggiornamento: 11:26

Tragico incidente stradale questa notte tra due auto lungo la Frosinone mare in territorio di Roccasecca dei Volsci a Latina. Un giovane morto tra le lamiere contorte dell'abitacolo della vettura, sei i feriti gravi tra cui un bambino, tutti trasportati in codice rosso presso gli ospedali del "Santa Maria Goretti" di Latina e "Alfredo Fiorini" di Terracina. L'incidente si è verificato subito dopo la mezzanotte tra un "Audi A4" e una Renault "Megane" che si sono scontrate frontalmente, nei pressi del distributore "Fiamma 2000" per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Priverno e del Nucleo Radiomobile. Le auto sono andate completamente distrutte nel violentissimo schianto frontale. I soccorsi sono stati immediati, le ambulanze del 118 allertate dagli automobilisti di passaggio che sono giunte in pochissimo tempo sul luogo del sinistro unitamente all'auto medica partita da Latina e alla squadra A3 dei Vigili del Fuoco di Terracina, che hanno faticato non poco per liberare i feriti tutti in condizioni gravi per trasportarli in codice rosso nei due ospedali.Per il 39enne non c'è stato nulla da fare, era seduto accanto al guidatore dell'Audi, si temeva per la vita anche di una ragazza che era nella stessa auto, ma i sanitari del 118 sono riusciti a rianimarla a bordo dell'ambulanza.Dalla Renault i vigili del fuoco hanno tirato fuori una coppia di giovani ciociari - Eugenio Magnante, 27 anni di Monte San Giovanni Campano e Veronica Belli, 25 anni, di Veroli - provenienti da Sperlonga e di ritonro in Ciociaria.L'Audi secondo una prima sommaria ricostruzione stava invece scendendo verso Terracina. In nottata, lo stesso pm di turno, dottor Valerio De Luca, ha dato disposizione per la rimozione della salma del giovane che è stata trasportata presso lì'obitorio del cimitero del capoluogo pontino.La ragazza di Veroli è ricoverata nell'ospedale di Terracina, il giovane a Latina. Entrambi sono in prognosi riservata.