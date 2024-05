Roccasecca, incidente con lo scooter: fissati i funerali di Nino Salvatore

Morto sul colpo nell'incidente tra uno scooter e un'auto: fissati i funerali di Giuseppe Salvatore, per tutti Nino di 44 anni. Si terranno domani 31 maggio alle 15 presso la chiesa Santa Maria Assunta di Roccasecca. La salma dell'operaio che ha lasciato la moglie e due figli in tenera età è stata esposta da oggi, 30 maggio, nella camera morturia dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

"Le porte del Cielo si aprono per accogliere un angelo vissuto in terra", questa la frase scelta dalla famiglia per annunciare i funerali.

L'incidente c'è stato martedì scorso, 28 maggio, intorno alle 19 in via Querceto a Roccasecca, dove lo scooter condotto dall'uomo si è scontrato con una Opel guidata da una ragazza del posto. L'impatto tremendo non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo.