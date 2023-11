Rocca D'Arce, morta a 42 anni la vice sindaca Marilena Di Folco

Si è spenta a 42 anni Marilena Di Folco, il vicesindaco di Rocca d’Arce. Ha combattuto con forza una battaglia alla quale, però, ha dovuto arrendersi oggi. Una notizia che ha gettato nello sconforto i suoi concittadini e tutta la provincia di Frosinone dove la donna era conosciuta per l’impegno come amministratrice ma soprattutto per le sue straordinarie doti umane. Sposata con Stefano, era impegnata anche nel sociale ed in prima lineai nelle campagne di sensibilizzazione e prevenzione nella lotta ai tumori. Una donna cui tutti volevano bene, che ha sempre meritato la fiducia e la stima della gente.