Robot magazzinieri, studentessa ciociara premiata da Amazon

Si chiama Xiva, ilprogettato per collaborare con i tradizionali robot di Amazon e vincitore nazionale dell', il premio istituito dal colosso americano dell'e-commerce per incoraggiare gli studenti universitari a formulare progetti innovativi per migliorare la consegna dei prodotti acquistati online.L'ha progettato, già allieva del, insieme a tre suoi colleghi dell'Università Tor Vergata di Roma: hanno battutogli studenti dei politecnici di tutta Italia e voleranno a Seattle, negli USA, per presentare il loro robot.L'idea è venuta loro da una visita a Passo Corese, dove Amazon ha costruito il centro di smistamento che sarebbe dovuto nascere a Frosinone. Hanno notato che alcune metodiche della distribuzione dei pacchi erano eccessivamente complicate. E così hanno pensato a Xiva che ha vinto la selezione tra oltre 400 progetti.