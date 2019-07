Rissa in famiglia con pugni e bastoni, arrestati l'anziano padre e i due figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera i carabinieri delle stazioni di Aquino di Esperia e San Giorgio a Liri, hanno arrestato per rissa aggravata e lesioni personali un 79enne del luogo già noto alle forze dell'ordine e i suoi due figli conviventi, un 46enne incensurato e un 41enne già denunciato per reati contro la persona. I militari sono intervenuti, a seguito di segnalazione pervenuta presso la Centrale operativa della compagnia di Pontecorvo, nell'abitazione degli indagati per una lite in corsoscoppiata per futili motivi riguardanti problematiche relative ad eredità e confini terrieri.Giunti sul posto, i militari hanno chiesto ai tre di fermarsi, senza risultati: padre e figli hanno infatti continuato a colpirsi reciprocamente con calci, pugni ed anche con due bastoni. I tre sono allora stati bloccati e tratti in arresto. Il 36enne, a seguito delle lesioni riportate, è stato trasportato dal personale sanitario del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cassino e giudicato guaribile in 15 giorni. Il 79enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre i figli sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Pontecorvo in attesa del rito direttissimo.