Alatri, rissa al Satirycon. Almeno venti persone coinvolte, indagano i carabinieri

Rissa nella notte presso il locale Satyricon ad Alatri, in località Tecchiena, almeno venti le persone coinvolte che avrebbero dato vita a questa scazzottata che ha portato al ferimento di alcuni ragazzi.

Ad allertare i carabinieri della compagnia sono stati alcuni residenti della zona che intorno alle 4 sono stati svegliati dalle urla e dai rumori. Quando i militari sono arrivati c'era sangue ovunque. Il locale era stato messo completamente a soqquadro. Al loro arrivo,inoltre, c'è stato un fuggi generale. Gli uomini dell'Arma sono riusciti però a rintracciare in ospedale alcuni ragazzi che si sono fatti refertare. Le indagini proseguono a ritmo serrato per identificare tutti gli autori della rissa. Non si esclude, al momento, che possano essere coinvolte persone che in qualche modo erano legate a Thomas Bricca, ucciso il 30 gennaio scorso a seguito di un paio di risse dei giorni precedenti. Su questo particolare i carabinieri non forniscono ulteriori informazioni.

Di fondamentale importanza saranno i fotogrammi estrapolati dall'impianto di video sorveglianza .