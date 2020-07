© RIPRODUZIONE RISERVATA

Covid-19, c’è un nuovo caso in Ciociaria. Si tratta di un uomo di sessant’anni di Gallinaro . L’uomo è arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì al pronto soccorso di Sora, aveva sintomi sospetti, per questo gli è stato fatto il tampone. I risultati, arrivati nella mattinata di ieri, hanno dato esito positivo. L’uomo, quindi, è sotto stretta osservazione, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le autorità sanitarie hanno avviato gli accertamenti per tracciare il virus. Restano stabili, invece, le condizioni del 53enne di Cassino risultato positivo a tre geni del Coronavirus. All’uomo, arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino per altre patologie, come da profilassi, gli è stato eseguito il tampone che ha dato esito positivo.«Non ci sono altre casi in Città. Le persone venute a contatto con l’uomo risultato positivo sono in isolamento domiciliare», ha fatto sapere nella tarda mattinata di il sindaco Enzo Salera. Resta alta l’attenzione, soprattutto sul fronte della prevenzione.I TESTI test sierologici eseguiti negli ultimi due mesi sono stati 7500, con un incidenza di positivi, ma asintomatici, pari al 2 percento.Ora la macchina della prevenzione dell’Asl di Frosinone, in attuazione delle direttive regionali, si sta organizzando in vista dell’anno scolastico che partirà a settembre. Verranno eseguiti test sierologici a tutto il personale, per valutare, anche in questo caso, la circolazione del Covid tra insegnanti e personale della scuola. L’Asl da pochi giorni ha avuto l’ok alla raccolta del plasma immune da ex malati di Covid. Per donare il plasma ci si può recare, su appuntamento, alla sala donazioni del Servizio trasfusionale dell’ospedale di Frosinone. Il plasma raccolto viene congelato e su tutte le provette raccolte vengono eseguiti gli esami di legge per la sicurezza del futuro ricevente: gruppo sanguigno, emocromo, glicemia, sideremia, colesterolemia, trigliceridi. E gli esami sierologici per escludere che il donatore possa essere portatore di infezioni (Hiv, Epatite B, Epatite C e Sifilide), senza nessun onere e ticket per il donatore. Il plasma iperimmune viene conservato presso il Laboratorio del Servizio Trasfusionale di Frosinone, accreditato dalla Regione Lazio, in apposito congelatore a meno 80°C, a disposizione di tutti coloro che potrebbero averne bisogno nei prossimi mesi. «Ricordiamo - hanno ribadito dall’Asl - che coloro che vogliono donare il plasma, possono rivolgersi, per una valutazione iniziale, alla dottoressa Cristina D’Amico del Servizio Trasfusionale dell’ospedale di Frosinone, diretto dalla dottoressa Carla Gargiulo, contattandola al numero 0775-8822190».