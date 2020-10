LO STUDIO

L'analisi delle partite Iva per prevenire l'usura e il sovraindebitamento delle imprese: fronte comune di Prefettura, Procure e forze dell'ordine. Incessante in questi mesi, nonostante la piena emergenza Covid, è stata l'attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di illegalità, particolarmente attenzionato è stato il fenomeno dell'usura.

«Nel contesto economico attuale di forte crisi economica è alto il rischio per la maggiore permeabilità del tessuto economico ed imprenditoriale locale all'azione di gruppi criminali, anche di matrice mafiosa. Essi - hanno spiegato dalla Prefettura - potrebbero approfittare dello stato di particolare bisogno e necessità degli imprenditori, per arrivare anche a rilevare ed acquisire le aziende in crisi».

Proprio l'Ufficio territoriale del Governo su input del prefetto Ignazio Portelli, ha condotto un attento studio sul fenomeno della chiusura ed apertura di partite Iva relativo al periodo febbraio-agosto 2020. I dati hanno fatto registrare l'anomalo aumento di aperture di partite Iva, ben 2.401 a fronte di quelle chiuse pari a 880. In particolare i dati più significativi hanno riguardato le partite Iva chiuse: s.r.l. n. 56; associazioni non riconosciute o comitati 20; ditte individuali 760. Partite IVA aperte: s.r.l. 410; associazioni non riconosciute o comitati 109 e ditte individuali ben 1.764.

Al riguardo si sono tenuti apposite riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze di polizia, anche i vertici di Confindustria, Federlazio, Camera di Commercio, i rappresentanti delle Forze Sindacali, le Banche, i Sindaci, il Presidente della provincia e i Procuratori della repubblica di Frosinone e Cassino. Un'azione sinergica per contrastare il grave fenomeno dell'usura che, nel corso degli anni, si è dimostrata molto radicata sia nella zona del capoluogo, ma anche nel cassinate e nel sorano. Ora con l'analisi delle partite Iva si traccerà la rotta economica per intercettare i flussi illegalmente forniti dalle criminalità con il fine di mettere le mani sul tessuto economico.

