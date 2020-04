Ammontano a 26 milioni e mezzo di euro i risarcimenti erogati dalla Asl di Frosinone negli ultimi 5 anni per eventi avversi subiti dai pazienti, quelli che comunemente vengono chiamati casi di malasanità. Il dato emerge dall'ultimo piano di risk management redatto dal responsabile del reparto di medicina legale e rischio clinico, il dottore Paolo Straccamore.

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus, Enea produce valvole per respiratori con stampa 3D

Come un'orchestra - Il sistema sanitario, scrive Straccamore nella premessa, è un «sistema complesso e al suo interno agiscono fattori eterogenei e complessi... Come un'orchestra composta da più strumenti, tutti gli elementi devono integrarsi e coordinarsi per rispondere in modo adeguato ai bisogni assistenziali del paziente e assicurargli la migliore assistenza possibile. In questo percorso ideale s'inserisce l'errore».

Il piano di risk management serve proprio a prevenire gli errori evitabili o a minimizzare gli effetti dannosi sul paziente. E ridurre il rischio incidenti significa anche limitare la conseguente perdita economica che ne consegue.

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus, Trivulzio, l’inchiesta punta sulle falle nei controlli

Come detto dal 2015 al 2019, la Asl di Frosinone ha erogato per la precisione 26.410.917 euro. Questi nel dettagli i dati riferiti ad ogni singolo anno:

2015 : 2.922.506 euro per 47 sinistri

: 2.922.506 euro per 47 sinistri 2016 : 8.210.879 euro per 66 sinistri

: 8.210.879 euro per 66 sinistri 2017 : 3.283.345 euro per 71 sinistri

: 3.283.345 euro per 71 sinistri 2018 : 5.284.304 euro per 50 sinistri

: 5.284.304 euro per 50 sinistri 2019 : 6.709.881 euro per 22 sinistri

La Asl di Frosinone, dal giugno 2013 al novembre 2018 ha pagato in proprio i danni in regime di, successivamente è stata attivata la copertura assicurativa ancora vigente con la compagnia, specializzata nella responsabilità sanitaria.

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus, passata la paura ora i romani ritornano al pronto soccorso: aumentati gli accessi

Il volume di attività - L'errore è chiaro s'inserisce in una mole di lavoro non trascurabile. Ecco qualche numero per farsi un'idea, stando ai dati riportati dal Piano di Risk Management in relazione all'attività svolta dalle strutture ospedaliere della Asl di Frosinone:

28.348 ricoveri

151.511 accessi Pronto soccorso

6.722 ricoveri diurni

1.301.794 prestazioni ambulatoriali

34 near miss (ossia un evento che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute)

(ossia un evento che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute) 55 eventi avversi

3 eventi sentinella (ossia un avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nello stesso anno sono statisegnalati che sono così suddivisi: