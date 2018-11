© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo recependo le direttive della Regione Lazio, nella giornata di oggi ha emesso una ordinanza nella quale sono inclusi i provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria in particolare quelli relativi alla limitazione del traffico veicolare.In particolare è stata istituita una Fascia Gialla che comprende via Consolare (Porta Montana), via Marconi (Bivio Vascello), via Valeria, via Consolare, intersezione con via Cavour, via Antica Curia e via Ierone.In questa fascia sarà valido il divieto 0-24 dal lunedì al venerdì di circolazione per i veicoli a benzina con caratteristiche emisisve Euro 0 ed Euro 1 con esclusione dei veicoli muniti di impianto a Gpl o metano ed il divieto per i veicoli Diesel con caratteristiche emissive Euro 0 Euro 1 ed Euro 2 oltre che per i ciclomotori.Varrà anche il divieto per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva minore di 3,5 Tonnellate ad esclusion e di quelli utilizzati per il mercato rionale del martedì.Nella stessa Fascia Gialla dal 1 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 varrà anche la circolazione a targhe alterne per le auto a combustione interna e per uso privato. Il divieto varrà dalle 9 alle 13 ed dalle 14,30 alle 22,30. Il lunedì potranno circolare solo le targhe dispari mentre il venerdì i veicoli con targhe pari. Questo provvedimento è valido per tutti.Inoltre è stata istituita una Fascia Rossa comprendente la via Casilina interna, via San Rocco Terravalle, viale Marconi, via Pettorini, via Chivi San Benedetto e via Belvedere. Qui varrà il divieto di fermata. La stessa sarà limitata alla sola discesa e salita dei passeggeri per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico locale o di linea.Istituite anche tre domeniche ecologiche, il 9 dicembre 2018, il 3 febbraio 2019 ed il 3 marzo 2019 con blocco totale del traffico dalle 8 alle 18. Previste pesanti sanzioni a chi non rispetta l'ordinanza.