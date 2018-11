© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta al prossimo anno il divieto dei veicoli diesel Euro 3. Nello schema di convenzione tra Regione Lazio e Ministero dell’Ambiente la disposizione sarebbe dovuta scattare, i provincia di Frosinone e a Roma, a partire dallo scorso primo novembre. La previsione però è stata disattesa. Ad l’Accordo di Programma non è stato ancora firmato. La sigla dovrebbe essere apposta a breve, fanno sapere dalla segreteria dell’assessorato regionale all’agricoltura che ha la delega alla qualità dell’aria. Quando saranno vigenti le limitazione alla circolazione dei veicoli diesel Euro 3? Non c’è ancora una data certa, ma in un altro provvedimento della Regione, quello riguardante i cementifici di Colleferro, si scrive che dell’Accordo di Programma tra Regione e Ministero sul risanamento della qualità dell’aria sarà operativo a partire dal gennaio 2019. Le stesse identiche disposizioni nelle regioni del Nord Italia, alle prese con l’emergenza smog come la Valle del Sacco e Roma, sono già vigenti dall’autunno del 2017.