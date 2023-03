Ripi, fuoriuscita di Gpl da un'autocisterna: ore di lavoro per i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Frosinone dalle ore 13 di oggi, 24 marzo, sono intervenuti in Via Selva Piana a Ripi per la perdita di Gas GPL da un'autocisterna dovuto ad un guasto meccanico. Sul posto la prima partenza e l'autobotte di Frosinone; il personale intervenuto ha prontamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

Successivamente, con l'ausilio di personale del nucleo regionale nbcr, intervenuto da Roma e Napoli, si è provveduto alle operazioni di bonifica mandando in torcia il prodotto. Evacuata anche una abitazione. Lunghe le operazioni che attualmente sono ancora in corso.

"La situazione è sotto controllo ma non è ancora stata riaperta la circolazione veicolare", fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco.