Rinunciano alla gita per stare al compleanno della compagna disabile, la ministra Locatelli: «Un grande esempio»

Un plauso unanime, una scelta che ha sorpreso e che dice come i giovani non siano semplicemente o genericamente degli "scansafatiche". E' quella della classe IV del liceo scientifico "Buonarroti" di Pontecorvo che ha deciso di rinunciare alla gita scolastica per partecipare al diciottesimo compleanno di una compagna disabile che sarebbe "caduto" proprio nei giorni del viaggio di istruzione, come raccontato in esclusiva su queste pagine.

La ministra alle disabilità Alessandra Locatelli ha affermati: «Hanno dimostrato una



grande sensibilità e credo che i nostri giovani possano essere un esempio positivo anche per tanti adulti. Complimenti ai ragazzi ma anche alla scuola e alle famiglie», ha osservato. Il ministro Matteo Salvini, attraverso il suoha scritto: «Bellissima storia di amicizia, fratellanza e inclusione, bravi!»

Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo ha annunciato che premierà gli studenti: «Alla riapertura della scuola subito dopo le feste di Pasqua andrò in classe per invitarli ufficialmente in municipio. Li riceveremo nell'Aula consiliare e gli consegneremo una pergamena ed una targa con cui sottolineare il loro gesto di lealtà, amicizia ed altruismo».

La dirigente scolastica, Lucia Cipriano aveva già preannunciato che l'episodio verrà segnalato « alla Presidenza della Repubblica, affinché valuti se riconoscere alla IV C il premio che viene attribuito agli alfieri della Repubblica».