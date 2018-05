E' filata liscia, come previsto, l'asseblea per il rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione del Consorzio industriale Asi di Frosinone. Il presidente Francesco De Angelis è stato confermato, all'unanimità, alla guida dell'ente per altri tre anni. Nel Cda entrano Miriam Diurni, in rappresentanza delle associazioni di categoria e di Gianfranco Pizzutelli, per il Comune di Frosinone. Da definire nelle prossime settimane la nomina per conto della Regione Lazio, ma per anche Giovanni Proia, ex presidente del Cna, dovrebbe esserci la riconferma.