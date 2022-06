Rimorchio di un tir a fuoco sulle corsie dell'A1. E' successo in tarda mattina sulla corsia sud a 500 metri dal casello di Cassino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Città Martire che, con non poca fatica, hanno domato le fiamme. Tanta la paura vissuta sulle corsie autostradale perchè il fumo sprigionato dalle fiamme ha annebbiato la visuale agli altri mezzi in transito. La polizia stradale ha provveduto alla gestione del traffico.