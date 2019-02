Rigurgito in culla, neonata salvata dai sanitari del 118

Rigurgito in culla: neonata, di appena un mese, salvata dal 118. E’ successo ieri mattina alle porte di Cassino. La neonata stava dormendo quando la mamma si è accorta che qualcosa non andava. La bambina non riusciva a respirare, così ha chiesto aiuto al 118. Nel frattempo la piccola è stata caricata in macchina per raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Cassino.



Sulla via Casilina, a Piedimonte San Germano, è arrivata l’ambulanza e gli operatori hanno praticato la manovra di disostruttiva che ha aiutato la piccola a respirare. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano che hanno scortato i mezzi fino all’ospedale. La piccola, dopo le cure del caso, è tornata a casa con i genitori. Ultimo aggiornamento: 10:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA