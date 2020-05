© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico illecito di rifiuti e gestione di rifiuti non autorizzata. Sono queste le ipotesi di reato che hanno portato all’iscrizione sul registro degli indagati 31 persone. Nei giorni scorsi ai soggetti coinvolti è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini.La vicenda risale al gennaio scorso, quando i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del Gip , su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma.Nell’operazione (chiamata “Cavum” perché vede come protagonista l’unica cava esistente a Ferentino) erano stati arrestati i fratelli Luigi e Nando Cocco che gestivano la società NCL Group srl di Ferentino , sulla via Morolense, la loro cugina Irene Cocco, il marito Alberto Romiri ed il consulente tecnico Daniele Ripa.Nel corso dell’operazione era stata sequestrata la cava e 29 automezzi. Le indagini risalgono agli anni 2018/2019.L’intera operazione è partita da un sopralluogo di routine dei forestali della Stazione di Anagni. In una parte della cava , che occupa 11 ettari di terreno, i militari hanno trovato una discarica abusiva gestita dai due fratelli.In questo appezzamento di terreno ben 21 ditte della provincia di Frosinone e una della provincia di Roma, scaricavano rifiuti prevalentemente di carattere edilizio (nella foto). Si trattava di 500 metri cubi di rifiuti abusivi, senza alcun tipo di documentazione e senza le necessarie autorizzazioni.Un modus operandi che consentiva alle imprese di lucrare sulle differenze di prezzo con le discariche autorizzate, e soprattutto potevano ovviare alle norme sul trasporto e smaltimento dei rifiuti.I REGISTRIInfatti la maggior parte dei trasporti avveniva senza la necessaria abilitazione, né con l’annotazione sui registri il cui possesso è obbligatoriamente previsto dalla legge.I due fratelli gestori della cava, residenti uno a Ferentino l’altro ad Anagni si trovano ancora agli arresti domiciliari.L’operazione Cavum ha fatto emergere un vero e proprio sistema “oscuro” nel settore edile per il quale talvolta non si riesce a definire la tracciabilità dei rifiuti.Adesso i 31 indagati tramite i loro avvocati avranno venti giorni di tempo per presentare le loro memorie difensive.I QUANTITATIVIPer quanto l’avviso della conclusione delle indagini, si legge che Luigi e Nando Cocco unitamente a Irene Cocco , al marito Alberto Romiri ed al consulente tecnico Daniele Ripa «gestivano abusivamente senza alcuna autorizzazione e in totale violazione dell’autorizzazione integrata ambientale un ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione. In particolare, i responsabili della società NCLGroup srl utilizzavano la cava della località Monticchio come sito dove ricevevano ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non, sia conferiti da soggetti non autorizzati al trasporto e in assenza di regolare documentazione e sia direttamente trasportati dal mezzo della società NLC Group. I rifiuti venivano illecitamente smaltiti in diverse porzioni della Cava o mediante operazioni di interramento e livellamento con mezzi meccanici oppure combusti sul posto. Parte dei rifiuti veniva illecitamente rivenduti a terzi come materiale stabilizzato».IL PERITOPer la cronaca, va ricordato che, concedendo i domiciliari a Cocco, era stato evidenziato che, al di là delle irregolarità nell’ingresso del materiale inerte proveniente dall’edilizia, non c’è alcuna prova che si trattasse di rifiuti tossici. Era, molto più semplicemente, materiale innocuo proveniente da lavori edili. I fratelli Cocco, tra l’altro, hanno nominato il Presidente Interregionae dell’Ordine dei Chimici, Fabrizio Martinelli (perito di varie Procure ed Uffici Gip) quale consulente di parte.Nel collegio difensivo gli avvocati Giampiero Vellucci, Antonio Ceccani, Marco Colella, Antonio Cinelli, Nicola Ottaviani e Mario Pinchera.I NOMI DEGLI INDAGATISono 31 le persone coinvolte nell’inchiesta. E precisamente:Nando Cocco 60 anni; Luigi Cocco 54 anni; Luca Marini 60 anni ; Irene Cocco 53 anni ; Alberto Romiri 57 anni; Daniele Ripa 44 anni ; Sandro Paolillo Campioni 36 anni ; Carlo Viti 61 anni ; Silvano Minotti 71 anni; Franco Valeri 61 anni; Lucio Nicoletti 62 anni; Marco Fabrizi 51 anni; Ugo Voletti 36 anni ;Roberto Biondi 64 anni; Besmyr Bimaj 33 anni; Giuseppe Carucci 39 anni; Antonio Moliri 49 anni; Daniele Moliri 44 anni; Aniello Argiuolo 54 anni; Stefano Fanfarillo 48 anni;Paolo Alberti 56 anni ;Alfredo d’ascenzi 54 anni; Giuseppe Nalli 39 anni; Angelo Marcoccia 34 anni; Adriano Marcoccia 69 anni ; Diego sabellico 41 anni ; Stefano Minotti 50 anni; Vincenzo Lisi 43 anni; Christian Fabrizi 21 anni ; Massimo Biordi 49 anni ; Nori Zanelli 36 anni.Va detto che l’inchiesta è nata dal controllo dei rifiuti portati in discarica: per lo più materiale di scarto dell’edilizia. E non c’è (secondo la difesa) prova che si trattasse di rifiuti tossici. Ma è proprio sulla classificazione dei rifiuti (compito dei periti) che si gioca buona parte del processo.