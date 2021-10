Giovedì 21 Ottobre 2021, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 08:44

Al via da oggi il blocco del conferimento dei rifiuti indifferenziati all’impianto Saf di Colfelice.

La decisione dei vertici dell’impianto Tmb, del presidente Migliorelli e del direttore tecnico Suppressa, è scaturita dalle analisi eseguite sui rifiuti in lavorazione, nei quali sono stati rilevati valori oltre soglia di zinco.

La Ciociaria rischia l’emergenza rifiuti, cresce di ora in ora la preoccupazione dei sindaci, su tutti il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani.

«Credo sia sotto gli occhi di tutti, dopo il blocco temporaneo dell’impianto della Saf, come, da troppi anni, il sostantivo più frequente che ricorre nella materia dei rifiuti, sulla nostra provincia, sia la parola emergenza» ha dichiarato il sindaco Ottaviani.

«Ciò - ha aggiunto - significa che il ciclo del trattamento dei rifiuti continua a non chiudersi in modo sufficiente ed adeguato, mentre il sistema pubblico, di cui Saf dovrebbe essere un momento di sintesi, sembra operare solo nella direzione dell’importazione dei rifiuti da Roma, o in partnership molto discutibili. I rifiuti non hanno colore (politico) ma, in questa provincia, stanno cominciando a puzzare un po’ troppo».

Un atto di prudenza quello adottato da Saf, anche se con i valori anomali di zinco nei rifiuti è impossibile conferire in discarica gli scarti della lavorazione. In base alla nota inviata dagli uffici Saf ai Comuni, il blocco dei conferimenti è “fino a data da destinarsi”. Si conta, tuttavia, di revocare lo stop entro due settimane. L’obiettivo è trovare la soluzione interna, con l’individuazione dell’anomalia, in alternativa inviare i rifiuti prodotti dai comuni Ciociari, per un totale di oltre 250 tonnellate al giorno, in siti extraregionali.