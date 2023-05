Martedì 9 Maggio 2023, 08:52

È uno dei tesori della Ciociaria. Da sempre rappresenta uno straordinario motivo di richiamo per famiglie e giovani, che soprattutto nei fine settimana affollano la città per godere di uno scenario che affascina. È la cascata grande, un salto d'acqua di 27 metri nel pieno centro di Isola del Liri. Una sorta di dipinto animato, che cambia colore in base alle stagioni e alla forza della luce del sole. Una tappa obbligata per chi arriva in provincia di Frosinone. Una perla che anche gli stessi turisti, molti provenienti da diverse zone d'Italia, vorrebbero apparisse sempre nel pieno dello splendore. Loro, i visitatori, ai tempi del social sono diventati anche una sorta di sentinelle della conservazione del patrimonio ambientale. E se notano qualcosa che non va, lo segnalano quasi in diretta confidando in un intervento risolutivo. È quello che è accaduto domenica quando un gruppo di giovani approdati in riva al Liri ha notato diversi rifiuti accumulati all'altezza dell'argine destro del fiume, a pochi metri dalla cascata. Pezzi e contenitori di plastica, sopratutto bottiglie e anche una tanica, cartacce e altro giacevano sotto il terrazzino del belvedere. Il tutto tra rovi, canne, rami e tronchi trascinati fin lì dalla corrente. Una situazione che è balzata all'occhio nonostante lo spettacolo offerto dalla natura. «Non è un bel vedere - hanno spiegato alcuni ragazzi -. Questo angolo incantevole dovrebbe essere tenuto sempre come un gioiello».

Lo sa bene anche il Comune di Isola del Liri, che, consapevole della forza del proprio biglietto da visita, già in passato si è interessato più volte alla bonifica delle sponde e del fiume. La presenza di questi ultimi rifiuti a ridosso del letto del Liri ha già messo in moto la macchina municipale. L'ente, infatti, nei giorni scorsi ha contattato il dipartimento regionale (prima c'era l'Ardis - l'agenzia per la difesa del suolo, soppressa alcuni anni fa), ma è pronto anche a fare da sé.

IL SINDACO

«Conosciamo il problema e già ci siamo attivati - ha spiegato il sindaco Massimiliano Quadrini -. Ora siamo in attesa di comunicazioni da parte della Regione. Ad ogni modo posso garantire che entro massimo una settimana, eventualmente con il coinvolgimento del consorzio della Conca di Sora, la zona sarà ripulita e il tratto del fiume Liri sarà liberato da ogni cosa che possa comprometterne l'aspetto ambientale e quello estetico. Abbiamo anche intenzione di tagliare la vegetazione spontanea cresciuta in altri punti». Poi Quadrini aggiunge: «Purtroppo anche per questi interventi, che si potrebbero eseguire all'istante, bisogna seguire un iter burocratico per autorizzazioni o nulla osta. Faccio un esempio: per poter rimuovere alcune canne, abbiamo dovuto attendere ben quindici giorni. Assicurare nell'area della cascata e nell'intera città il massimo del decoro - conclude Quadrini - è una nostra priorità sia per garantire le migliori condizioni di vivibilità ai cittadini sia per riservare un'adeguata accoglienza ai tanti turisti».