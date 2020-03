Ultimo aggiornamento: 06:10

La Ciociaria non ha miniere d’oro. Non ha pozzi di petrolio. Non ha centrali energetiche. Ma ora scommette su un materiale da sempre considerato nauseante e fastidioso perché fermenta e produce cattivi odori: lo scarto da cucina. O, in altre parole, il rifiuto organico.A breve, con questi scarti, la Ciociaria sarà in grado di produrre biometano per i motori dei camion e delle auto; ma soprattutto si vedranno tagliate le bollette che oggi ogni famiglia paga per lo smaltimento dei rifiuti.Questa, almeno, è la scommessa di Saf e Saxa Gres: vale a dire l’azienda pubblica (formata dai Comuni della provincia di Frosinone) che lavora i rifiuti prodotti dai cittadini; e il gruppo privato che, scommettendo sull’economia circolare, ha già salvato mille posti di lavoro e 4 stabilimenti (a cominciare dall’Ideal Standard di Roccasecca).Dunque, «pubblico» e «privato» uniscono le proprie forze e dicono basta al business dei rifiuti da cucina che finiscono fuori provincia e (al Nord) diventano bio-metano.Ma quanto ci guadagnerà ogni famiglia? Quale sarà il risparmio medio?«Sicuramente oltre il 10% su ogni bolletta - spiegano dalla Direzione Saf - Ed essenzialmente per due motivi: primo, perchè la vendita di biometano, ma anche di fertilizzante organico, produrranno utili alla Società; secondo, perchè taglieremo drasticamente i costi per il trasferimento dei rifiuti ciociari in Veneto (presso l’impianto di smaltimento di Padova) che oggi si aggirano attorno ai 6 milioni all’anno».Dunque, considerando che una bolletta media, oggi, si aggira sui 400 euro all’anno, il taglio dovrebbe aggirarsi attorno ai 40-50 euro.E il bio-metano prodotto, come verrà riutilizzato?«Essenzialmente per alimentare i mezzi di trasporto (a tutto vantaggio della qualità dell’aria) - precisano dalla Saf - Senza dimenticare che una parte potrà essere anche trasformata in energia elettrica per le fabbriche e per il nostro territorio».Non solo, ma dall’umido sarà recuperato anche un fertilizzante organico per i terreni sui quali saranno avviate coltivazioni di canapa industriale.Canapa che, sottoposta a un innovativo processo industriale, diventerà materiale da imballaggio per sostituire la plastica oggi utilizzata per confezionare e spedire nel mondo i prodotti della Saxa Gres SpA (sanpietrini, spessorati, gres da esterno, piatti doccia...)Dunque, se fino ad oggi abbiamo regalato alle aziende del Nord i nostri sacchetti di organico (con i quali hanno generato metano) e in più abbiamo pagato 160 euro a tonnellata per prenderseli, ora si cambia radicalmente l’impostazione.ALL’AVANGUARDIA IN EUROPASaf e Saxa Gres , dunque, hanno gettato le basi per una nuova società che non solo smaltirà i rifiuti, ma produrrà energia.«La newco alla quale daremo vita – spiega il presidente della società pubblica Saf , Lucio Migliorelli – posizionerà la nostra provincia all’avanguardia europea nella chiusura del ciclo dei rifiuti».Dietro c’è un progetto, c’è una strategia. Un passo che segue quello (storico) che fece una trentina di anni fa un giovane presidente di Provincia, Francesco Scalia, che intuì (a differenza di Roma e Napoli) la necessità di liberare la provincia di Frosinone dall’incubo rifiuti grazie ad un ciclo chiuso: raccolta (fatta dai Comuni), trattamento (fatto alla Saf con uno stabilimento pubblico), smaltimento (riciclo, discarica, termovalorizzatore per avere energia).«SAREMO AUTONOMI»Il presidente del Gruppo Saxa Gres, Francesco Borgomeo guarda al presente e pensa al futuro. «Non possiamo permettere che situazioni come quella che stiamo vivendo possano bloccare il sistema industriale. Dobbiamo essere autonomi sul fronte dell’approvvigionamento energetico. E ricordarci che tutto è interconnesso. Un banale blocco dei camion rischierebbe di farci trovare sommersi dai rifiuti ed esposti ad un maggiore rischio di malattie”.«La newco ci consentirà di fare sistema – evidenzia il presidente Borgomeo – mettere insieme le rispettive competenze ed eccellenze, archiviando per sempre il vecchio modo di considerare i rifiuti. Nei prossimi anni nulla dovrà finire nella terra ma tutto dovrà essere recuperato: i rifiuti sono materie prime dalle quali ottenere nuovi materiali. E per quell’epoca, molto vicina, noi dovremo essere pronti».