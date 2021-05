22 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







Caccia grossa dei carabinieri di Ferentino agli sporcaccioni, ovvero coloro che spesso, arrivando anche dai centri limitrofi, abbandonano in modo incontrollato rifiuti di vario genere facendo nascere vere e proprie discariche a cielo aperto.

L’altro giorno i militari della stazione di Ferentino, al termine degli accertamenti eseguiti su tre mini discariche di rifiuti solidi urbani individuate su di un’area pubblica sita in Via Roana, hanno riscontrato delle violazioni alle leggi in materia ambientale.

I carabinieri hanno così elevato sanzioni amministrative pari ad euro 600 ciascuna a carico di tre persone; si tratta di un 34enne cittadino romeno residente a Ferentino; di una 89enne residente a Frosinone e di un 78enne residente a Ferentino.

GLI ACCERTAMENTI

Nel corso degli accertamenti i carabinieri della stazione di Ferentino, controllando diverse buste abbandonate, hanno raccolto prove inconfutabili che hanno consentito l’esatta individuazione dei proprietari dei rifiuti abbandonati.

A tradirli, in particolare, alcuni documenti tra i quali delle lettere di una banca locale, bollette della corrente elettrica e del gas intestate ed alcune vecchie foto.

Ai tre multati é stato anche intimato il ripristino dei luoghi. Nel medesimo contesto è stata interessata l’amministrazione comunale del centro ernico per l’emissione della relativa ordinanza di sgombero con oneri a carico dei contravventori responsabili nel caso questi non ottemperino a quanto loro intimato sarà il comune ad effettuare la bonifica recuperando poi i costi dai multati.

Una situazione quella delle discariche abusive a Ferentino sempre più difficile a causa anche della vastità del territorio. In molti casi come detto i trasgressori arrivano anche da centri limitrofi. Questo ha portato molti cittadini di Ferentino a chiedere il posizionamento di telecamere e foto trappole.

LA RISPOSTA

Ma finora la risposta dei carabinieri e dei vigili urbani agli autori di reati ambientali è stata molto efficace. Nelle tre mine discariche sequestrate in via Roana i carabinieri hanno trovato praticamente di tutto da calcinacci ad elettrodomestici e mobili vecchi a materiali in ferro ed in plastica. Anche materiali pericolosi.

BOOM DELLA DIFFERENZIATA

Nel frattempo restando alla questione dei rifiuti a Ferentino negli ultimi mesi c’è stato un vero boom della raccolta differenziata passata da un misero 34% ad oltre il 50% anche se l’obiettivo entro i prossimi due mesi è quello di superare il 65%. Per raggiungere il risultato il comune sta cercando di agevolare la cittadinanza. Oltre ad aver esteso il servizio porta a porta su quasi tutto il territorio è stato attivato da mercoledì l’ecocentro in via Alfonso Bartoli e sono partiti i lavori per la realizzazione di una isola ecologica tra le zone Roana e Forma Coperta.

VOLUME: LA PRESENTAZIONE

Infine oggi il sindaco nonchè presidente della Provincia, Antonio Pompeo, nel corso di una conferenza, presenterà la nuova associazione «Volume – Diamo voce ai territori». L’appuntamento è per oggi alle ore 11, presso l’Hotel Ristorante “Bassetto” , in via Casilina 110 a Ferentino.

«E’ un modo - spiega Antonio Pompeo - per dar voce ai cittadini che, estranei alle dinamiche dei partiti e lontani dagli schieramenti, ma vicini alle problematiche della società, sono pronti a dare il loro contributo. ».