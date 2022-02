Rifiuti abbandonati nel bosco a Cassino, inquinatori multati e area subito ripulita

E’ lotta della polizia urbana a Cassino contro chi abbandona ogni genere di rifiuto lungo le strade di periferia o addirittura in città o nei luoghi protetti come boschi e sorgenti.

Nei giorni scorsi una ditta aveva preferito scaricare del materiale inerte, scarti di un’abitazione da ristrutturare, addirittura ai margini del bosco Vandra di Cassino, un luogo che dovrà essere riqualificato per trasformarlo in un parco di 40 ettari. Una fototrappola ha immortalato furgone e conducente. Chiamato al comando dei vigili urbani l’uomo è stato costretto a ricaricare il materiale e a portarlo in un deposito autorizzato. Ed scattata anche la contravvenzione. E finora le dieci fototrappole disseminate nei luoghi periferici dove di solito vengono gettate buste di rifiuti o ingombranti stanno funzionando da deterrente. Ad oggi sono una ventina i multati.

Le minitelecamere sono mobili e vengono spostate periodicamente in altri posti dove si formano minidiscariche. Tanto che la ditta che cura la raccolta dell’immondizia è costretta agli straordinari per ripulire questi posti. E spiegano al comando dei vigili: "Depositare materiale inerte dove capita capita sul territorio e non portarlo invece in discariche autorizzate è sicuramente molto più comodo per chi deve disfarsene. E, cosa non secondaria, non costa niente. Però è così sino a che tutto va liscio. Capita invece che talvolta non tutto vada liscio ed allora potrebbe costare parecchio. Come potrebbe costare un po’ caro, infatti, ad una ditta edile di Sant’Andrea del Garigliano l’abbandono di un notevole quantitativo di materiali edili depositati giorni addietro nel bosco Vandra". In precedenza sul luogo si era recato anche il neo comandante, il dott. Pasquale Pugliese, per gli adempimenti dovuti. I responsabili, comunque, di fronte alla contestazione hanno assunto l’impegno di togliere il materiale da lì, ricaricarlo sul camioncino e portarlo in discarica autorizzata. Cosa che hanno provveduto a fare. "L’episodio – è detto in una nota del comune - era stato anche segnalato da qualcuno della zona al consigliere Fausto Salera, che sta seguendo con particolare attenzione ed impegno l’iter del progetto, finanziato dalla Regione, per un intervento sul bosco Vandra, patrimonio collettivo da tutelare e valorizzare. Ma è più in generale la tutela di tutto il territorio comunale uno degli obiettivi prioritari". Dice il comandante Pugliese: "Indagini sono in corso per fermare il deposito indiscriminato di rifiuti di ogni genere. Stiamo utilizzando mezzi sofisticati per individuare i responsabili nei confronti dei quali oltre alla multa scatta anche la denuncia. Non è facile fermare un malcostume diffuso solo con le sanzioni, molto dipende dal senso di responsabilità, dal senso civico di ciascuno, ma anche dalla collaborazione dei cittadini che possono aiutarci con le loro segnalazioni". E qualcun altro nei giorni scorsi aveva gettato un water nelle sorgenti del Gari dietro la chiesa madre. Un gesto sconsiderato biasimato da tutti. Ed anche qui l’intervento del comune per ripulire lo specchio d’acqua.