Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:04

Trans malmenato e costretto a subire un rapporto sessuale. È quanto ha riferito da un trentenne che si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone con il labbro spaccato ed il volto tumefatto. Segni inconfutabili, quelli, di essere stato vittima di una aggressione in piena regola. Da alcune informazioni raccolte sembra che il trans che aveva intrecciato una relazione con una persona, sia stato costretto proprio da questa ad avere un rapporto contro la sua volontà, con un altro soggetto di sua conoscenza. Sempre da indiscrezioni trapelate sembrerebbe che al rifiuto del trans questi sia stato bloccato e picchiato fino a quando alla fine non ha dovuto cedere a quelle richieste a "luci rosse".

Nella sua vita di persone che l’avevano umiliato e denigrato soltanto perché rifiutato il proprio sesso biologico, identificandosi con quello opposto fino ad assumerne le caratteristiche fisiologiche, ne aveva conosciute tante. Ma la voglia di affermare quella che era la sua vera identità ha prevalso sempre su ogni tipo di angheria subìta. Compresa quella di essere considerato uno “scarto” della società. Poi però aveva conosciuto quella persona che sembrava avesse capito fino in fondo la sua anima, ma soprattutto ( almeno così gli sembrava) lo aveva accettato senza mai giudicarlo. A lungo andare, però, ha poi capito che le cose non stavano proprio così e quell’interesse nei suoi confronti era scaturito proprio dalla sua diversità.

L’OFFERTA

Lo ha compreso quando gli aveva detto con insistenza che c’era qualcuno che avrebbe voluto trascorrere alcune ore in sua compagnia. Per fare sesso con un transessuale, ovviamente, era disposto a sborsare una discreta somma di denaro. Una richiesta che però ha lasciato tanta amarezza nel trentenne che ha subito rifiutato quell’offerta. Sempre a detta dell’uomo è stato proprio a quel punto che quello che credeva fosse il suo compagno ha cominciato a picchiarlo ferocemente, colpendolo con calci e pugni sul viso e sul petto. Di quella aggressione per la quale adesso stanno indagando le forze dell’ordine il trentenne ha un ricordo molto confuso. A suo dire sarebbe stato immobilizzato e costretto a subire un rapporto sessuale. Dopo aver trascorso alcune ore da “arancia meccanica” l’uomo è riuscito ad arrivare da solo fino al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani e chiedere aiuto ai medici. E proprio a questi ultimi il transessuale avrebbe raccontato la sua disavventura. I dottori che lo hanno sottoposto a tutte le visite del caso avrebbero constatato i postumi di una violenza sessuale. Il personale sanitario, come già accennato, ha segnalato la questione alle forze dell’ordine. È stato aperto un fascicolo per approfondire quanto è stato segnalato dalla vittima dell’aggressione e ascoltare sia il compagno sia la persona che avrebbe pagato per avere quel rapporto finito poi a botte.