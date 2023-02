Rider e spacciatore di cocaina, arrestato dai carabinieri a Sora

Rider in servizio di consegne a domicilio ma anche spacciatore di cocaina. Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sora in collaborazione con i colleghi delle stazioni carabinieri di Casalvieri e Alvito.

Con l'intervento di due pattuglie in abiti civili il giovane rider - che era attenzionato da tempo - è stato bloccato in una via del centro abitato e trovato in possesso di due dosi di cocaina. A seguito della perquisizione domiciliare, in un appartamento messogli a disposizioni da un suo parente, ritrovata una scatola di plastica con altre 31 dosi già confezionate di cocaina pronte per essere spacciate. Il peso complessivo della droga sequestrata è di circa 16 grammi.

L'arrestato è stato posto a disposizione della disposizione della Procura della Repubblica di Cassino per l’udienza di convalida che sarà fissata per i prossimi giorni, disponendo nell’attesa gli arresti domiciliari.