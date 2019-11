Ricordo dei caduti in missioni di pace, l'istituto di Casamari in visita al Senato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Istituto San Bernardo di Casamari, in occasione della “Giornata del ricordo dei Caduti civili e militari nelle Missioni Internazionali per la pace” é stata ospitata presso il Senato della Repubblica a Roma. Gli alunni della classe quinta accompagnati dai loro docenti nella Sala di Santa Maria in Aquiro per assistere alla conferenza dal titolo “I concetti di dovere, valore e merito nella società attuale. Omaggio agli uomini e alle donne in uniforme“. Dopo i saluti iniziali e la commemorazione delle vittime dell’ Eccidio di Kindu (Congo belga) dell’ 11 settembre 1961 e dell’ attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003, gli attori Danilo Rovani e Denise Capuano si sono esibiti con l’ interpretazione di un estratto del Quadro Quinto dei Dieci Comandamenti di Raffaele Viviani. Toccanti gli interventi dei due Ufficiali dell’Esercito, entrambi tragicamente segnati da eventi legati alle missioni internazionali di pace, uno perdendo l’uso delle gambe nella Battaglia del pastificio (Mogadiscio, Somalia, 2 luglio 1993) e l’altro ammalatosi nel 1996 in Bosnia- Erzegovina mentre recuperava feriti e morti come pilota elicotterista.