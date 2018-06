Il CDA della Saf ha convocato per il 29 giugno, ore 15 in seconda convocazione, presso il Salone dell’Amministrazione Provinciale, i soci della società che, in Ciociaria, gestisce il ciclo dei rifiuti, assicurando un servizio che non è mai stato sfiorato dalle emergenze che, invece, affliggono altri territori.

I soci (ossia i sindaci della Ciociaria più il Presidente della Provincia) sono chiamati all’approvazione del Bilancio 2017 che si chiude con un utile netto di 1.108.965 euro. Un utile importante nonostante le criticità che il settore sta vivendo in questi ultimi periodi.

Il presidente Migliorelli, quindi, relazionerà sul Piano Industriale 2018-2022 che presenterà importanti novità, a cominciare dall’ammodernamento dell’impianto di Colfelice (venendo così incontro anche alle richieste dei residenti della zona) per finire ad una diversa e radicale gestione della frazione organica da raccolta differenziata. Il Piano industriale, sarà poi discusso con i soci/sindaci e sottoposto all’approvazione in una nuova assemblea che verrà successivamente convocata.

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:16



