di Emiliano Papillo

Non finisce di stupire il 19enne anagnino Riccardo Ranzani specialista nel tiro a segno con arma libera. Il giovane ciociaro è arrivato a cinque campionati italiani, tre individuali e due di squadra. Gli individuali riguardano l'arma libera tre posizioni (In piedi, a terra ed in ginocchio) da 300 metri, l'arma libera a terra da 300 metri e la carabina libera, tre posizioni da 50 metri. I titoli a squadre, Ranzani gareggia per la squadra di Roma, sono arrivati con la carabina libera tre posizioni da 50 metri e con la carabina libera a terra da 50 metri. Con i cinque titoli italiani sono arrivati anche quattro nuovi record italiani ovvero 2 con arma libera tre posizioni, uno con arma libera a terra, uno con la nazionale italiana Juniores in Repubblica Ceca nella carabina libera tre posizioni da 50 metri. Il record individuale piu' prestigioso è arrivato con 579 punti su un massimo di 600 dalla distanza di 300 metri. Ranzani, diplomato geometra quest'anno, ha avuto la prima carabina all'età di quattro anni ed ha iniziato a sparare a 10 anni. Ora è tra i piu' bravi in Italia e sogna di poter partecipare ai Campionati Mondiali che si terranno a settembre in Corea. "Penso di essere bravo in tutte le discipline e distanze sia da 10 metri che da 50 metri che da 300 metri. La distanza fa variare anche il calibro ma mi trovo molto bene. Uso solitamente arma italiana. Il tiro a segno- ha spiegato Riccardo Ranzani è una disciplina olimpica ed in Italia è molto diffuso. Io ho appreso questo hobby che poi è diventato uno sport da mio papà anche se non era bravo come me. Ci vuole molto allenamento e tanti sacrifici. Mi alleno per ore almeno tre-quattro volte a settimana. Per le distanze breve ci sono appositi campi di tiro a Roma, mentre per i 300 metri bisogna arrivare fino a Siena". "Il tiro a segno in pratica consiste nello sparare con l'arma ad un centro. Naturalmente piu' si avvicina al centro piu' il punteggio è maggiore. Il risultato massimo è 10 per ogni singolo tiro- ha aggiunto Ranzani- e si tira per 60 volte. Si può tirare da una singola posizione, magari in piedi o nelle tre posizioni. Il punteggio massimo quindi è 600 quasi impossibile da raggiungere. Ho ottenuto 579 punti che è record italiano, ma punto a migliorarmi- In Italia abbiamo il campione olimpico Campriani mi auguro di superarlo". Prossimi obiettivi? "Sarebbe fantastico partecipare ai Campionati Mondiali che si terranno a settembre in Corea- conclude il giovane tiratore anagnino- C'è qualche speranza in quanto nei prossimi giorni con la nazionale italiana terremo uno stage a Bologna. I piu' bravi saranno convocati per il mondiale. Ci spero, sono in gran forma e mi sto allenando bene. Il segreto? Avere un buon occhio ma soprattutto una buona mira. Serve molta concentrazione ed una buona tenuta fisica senza dimenticare anche un pizzico di fortuna. Ho appena 19 anni posso ancora dare tanto ed ottenere tanto da questo sport".

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:49



