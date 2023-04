Ricatti per far cedere il "Città Bianca" e il resto del gruppo Ini: due condanne

Due condanne per i ricatti al gruppo Ini che ha una delle sue sedi a Veroli, con l'istituto "Città bianca". Un carabiniere e un ex sindacalista furono arrestati a novembre del 2019 con le accuse di corruzione e induzione a promettere utilità. Secondo la Procura di Roma esercitarono pressioni nei confronti di Christopher Faroni, figlio del fondatore del gruppo, riferendosi proprio alla struttura di Veroli e successivamente all'intero gruppo gestito dalla famiglia. Andrea Paliani ex sindacalista del Sicel (sindacato italiano confederazione europea del lavoro) è stato condannato a 5 anni, 6 invece per il militare Giuseppe Costantino.

Le indagini furono avviate dopo la denuncia di Cristopher Faroni il quale sospettava che qualcuno stesse agendo per spingerlo a vendere il gruppo.