Lunedì torna operativo l'ufficio postale di Serrone, sarà aperto tutte le mattine

Riapre lunedì 16 gennaio l'ufficio postale di Serrone. Lo rende noto Poste Italiane informando che la sede di via Papa Pio XII, tornerà a essere operativa dal lunedì al sabato dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

«Poste Italiane, da sempre vicina al territorio e alle realtà locali, con la rete più capillare del Paese, conferma dunque la sua grande attenzione ai piccoli comuni - si legge in una nota - con l’obiettivo di continuare a essere punto di riferimento per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione».

In provincia di Frosinone la rete comprende 130 uffici postali, 87 Atm Postamat e 8 centri e presidi di distribuzione della corrispondenza oltre a tutti i servizi disponibili on line e in app.