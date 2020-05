© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il campo da golf di Fiuggi ha riaperto i battenti. Un assolato sabato di fine maggio ha illuminato l’attesa giornata di riapertura dello storico campo a 18 buche, l’appetibile e strategico asset di Acqua & Terme Fiuggi, società partecipata dal Comune e ormai prossima alla privatizzazione. La notizia è stata data dal Comune e da Atf che, oltre al prestigioso campo da golf gestisce anche l’impianto di imbottigliamento di Acqua Fiuggi e le Terme.«Il progressivo e attento ritorno alla normalità - ha dichiarato il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini - ci sta consentendo di rimettere in moto quegli asset che da sempre rappresentano per Fiuggi un valore aggiunto in termini turistici ed economici».In attesa, dunque, dell’apertura della fonte Bonifacio VIII in programma il prossimo 13 giugno (mentre per la fonte Anticolana si dovrà valutare l’andamento dell’afflusso turistico), riprende l’attività golfistica «che verrà svolta in totale sicurezza, considerato che stiamo parlando di uno sport individuale» ha aggiunto Baccarini. Dall’assessore con delega allo sport, Marco Fiorini, arriva un’altra bella notizia: «Presto riapriremo anche la piscina olimpionica a Capo i Prati. Altri interventi sono previsti lungo le aree boschive e nei pressi dei camminamenti naturali. Siamo pronti ad accogliere gli amanti degli sport all’aria aperta».GLI SPAZIPer facilitare la fruizione degli spazi, Fiorini annuncia la messa a punto di un’App. «Stiamo preparando un’applicazione che indica la mappatura del territorio, con i relativi percorsi da fare e le nostre bellezze naturalistiche da raggiungere».Sembra, dunque, tornare il sereno nella cittadina termale che ha pagato lo scotto di essere il Comune ciociaro dove si è registrato il primo caso di Covid 19. Dopo le entusiaste parole del sindaco sul piano straordinario per salvare il settore alberghiero locale con il taglio e la sospensione di tasse e tributi locali (abolizione della prima rata, e, quasi certamente, della seconda rata dell’Imu e sospensione dell’imposta di soggiorno e della Tosap fino a fine anno) si attende con interesse la pubblicazione del bando per la vendita dei tre gioielli di famiglia. La vendita del ramo industriale (l’imbottigliamento Acqua Fiuggi), del diritto di sfruttamento delle Terme e il campo da golf a diciotto buche era prevista a inizio anno ma il protrarsi di due contenziosi, in particolare quello con il gruppo Sangemini risoltosi di recente a favore della partecipata fiuggina, ha fatto slittare il bando. Nel frattempo, sono state anche azzerate le perdite e qualche giorno fa il sindaco Baccarini ha comunicato che la bozza di bilancio della società Acqua &Terme Fiuggi registra finalmente un utile di esercizio.