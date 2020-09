Riapertura scuole Frosinone, il presidente Pompeo visita l'alberghiero di Fiuggi nel ricordo di Willy

Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, inaugura il nuovo anno scolatico facendo visita agli studenti dell'Istituto Alberghiero ‘Michelangelo Buonarroti’ di Fiuggi, la scuola dove si è diplomato Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Paliano barbaramente ucciso a Colleferro.

Insieme al presdente Pompeo la consigliera provinciale alla Pubblica Istruzione, Alessandra Sardellitti; funzionari e tecnici del settore Edilizia Scolastica della Provincia e accolto dalla dirigente scolastica, la professoressa Filomena Liberti.

Pompeo si è intrattenuto alcuni minuti nelle aule dove i ragazzi hanno iniziato le lezioni: «Nonostante questo sia un anno particolare, difficile e con tante incognite - ha detto il presidente - voi non dovete mai perdere di vista il vostro progetto di futuro e lavorare affinché si possa realizzare: il Covid non vi fermerà. Ma dovete essere rispettosi delle regole, responsabili nei confronti dei vostri doveri e soprattutto consapevoli che solo attraverso lo studio e la formazione sarete donne e uomini migliori».

Aule e spazi adeguati alle nuove regole del distanziamento sociale, ragazzi rigorosamente dotati di mascherine, docenti e personale scolastico attenti al rispetto delle norme, in ambienti riadattati attraverso interventi rapidi e mirati a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle lezioni.

Nel discorso del presidente, un ampio passaggio è stato riservato all’importanza della formazione secondo valori e principi di rispetto, responsabilità, condivisione e accettazione dell'altro, con il riferimento alla drammatica morte di Willy Monteiro Duarte che è stato studente dell'Alberghiero.



«Voi ragazzi – ha detto Pompeo agli studenti – avete una grande responsabilità: quella di costruire il vostro futuro e fare vostri i valori che Willy non ha esitato a difendere. Dobbiamo ringraziarlo per l’insegnamento che ci ha dato: aiutare un amico in difficoltà, non esitare a spendersi per affermare il principio di giustizia, dimostrare che la violenza e l'odio sono la negazione di una società che voglia dirsi civile è l'esempio più bello e significativo che dobbiamo trarre da questa drammatica vicenda. Perciò vi invito a studiare e a formare le vostre coscienze secondo principi che vi renderanno donne e uomini migliori. L'anno che inizia oggi – ha concluso il presidente – non sarà facile e dovremo essere tutti estremamente attenti e rispettosi delle regole ma questo ci insegnerà anche e soprattutto il rispetto e l'amore per il prossimo: quelli che Willy ha pagato con la propria vita».

