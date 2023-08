Mercoledì 23 Agosto 2023, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 09:57

Un pasticcio lungo sette mesi che tiene fermo il cantiere di quello che, secondo le intenzioni dell'amministrazione, dovrebbe diventare un "salotto" , ma per ora ci sono solo mucchi di calcinacci.Siamo in Largo Turriziani, nel cuore del centro storico di Frosinone . La piazza, stando al progetto, sarà completamente trasformata in un'area pedonale con una nuova pavimentazione, un anfiteatro con vista sul belvedere ed una riqualificazione generale dell'intera area. A metà febbraio era stata aggiudicata la gara d'appalto all'impresa Clean srl di Venafro. Con procedura d'urgenza era stato avviato il cantiere, viene interdetto l'uso della piazza, quindi si è proceduto alla rimozione della vecchia pavimentazione, dei giochi per bambini e poi, dopo qualche mese, anche della magnolia, sul cui destino era sorta una vivace polemica. Il cantiere venne aperto in tutta fretta, qualche giorno prima del Carnevale quando proprio in quella piazza i bambini giocano in attesa del passaggio dei carri e del gruppo dei Radecari. Non si poteva aspettare una settimana in più e lasciare l'area a disposizione per la manifestazione? «No», fu la risposta.Oggi, a distanza di quasi sette mesi, il cantiere è fermo. I lavori, di fatto, sono durati solo pochi giorni. Il problema iniziale sembrava fosse legato all'esame degli agronomi per capire se l'albero di magnolia doveva essere abbattuto oppure se si poteva trasferire. Nel frattempo sono trascorsi mesi e l'albero è stato alla fine ripiantato in Corso Francia. Tutto risolto, quindi? Macché. Anche dopo la rimozione dell'albero, nel cantiere non si sono visti operai. Nel frattempo è arrivata l'estate, sono partite "Le Terrazze del Belvedere" e la piazza è rimasta chiusa. Dopo mesi, finalmente, si è capito perché.Il motivo sta in un pasticcio avvenuto in fase di presentazione delle offerte. L'impresa madre che si è aggiudicata l'appalto aveva partecipato alla gara in associazione con un'altra impressa. Un passaggio non consentito. Fatto sta però che all'inizio di questo errore all'inizio però non se ne accorge nessuno, a cominciare dalla stazione appaltante della Provincia ed emerge solo in fase di stipula del contratto con il comune di Frosinone. Ad accorgersene è il dirigente ai Lavori Pubblici del comune, Benito Stirpe. Ma siamo all'inizio dell'estate, quindi quattro mesi dopo l'affidamento della gara. Ora la procedura prevede che il Comune debba comunicare formalmente all'amministrazione provinciale l'inammissibilità di questa impresa. Sono trascorsi altri due mesi ma ancora questa comunicazione non c'è ancora stata. Quando accadrà l'amministrazione provinciale dovrà riaprire la procedura di gara ed affidare i lavori all'impresa arrivata seconda (la Parente Lazio con sede legale a Roma). Poi occorrerà verificare se questa impresa sia ancora interessata ai lavori e se possiede tutti i requisiti oppure si andrà avanti nell'aggiudicazione alla terza ditta. Se, ma questa è un'ipotesi remota, anche la terza non dovesse accettare l'incarico o possedere i requisiti a quel punto si potrebbe anche rifare daccapo la gara oppure lasciarla alla Clean con gli aggiustamenti del caso visto il ritiro degli altri concorrenti. Intanto quello che sarebbe dovuto diventare il salotto della città, per il momento, resta una piazza interdetta da un cantiere deserto.