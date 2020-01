Minuti di paura, ma per fortuna nessuna conseguenza seria per una neonata di Anagni. E' accaduto questa sera, quando la piccola, inotrno alle 20, è stata accompagnata al PAT (Presidio Ambulatoriale Territoriale) di Anagni dai genitori. Qui i medici hanno salvato una neonata di otto giorni arrivata nella struttura sanitaria con una gravissima crisi respiratoria a seguito di un reflusso.

La neonata era gialla in viso ed è stata accompagnata al Pat di via Onorato Capo dai genitori disperati. I medici che hanno accolto la piccola erano due: uno smontava dal servizio l'altro lo iniziava. Entrambi si sono immediatamente prodigati effettuando le manovre necessarie per salvare la piccola dal soffocamento. La bimba, non appena ripresasi, è stata trasportata in ambulanza al reparto neonatologia dello Spaziani di Frosinone. © RIPRODUZIONE RISERVATA