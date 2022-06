Referendum, affluenza al 13,2% alle 19. "Tirano" solo i centri dove si vota anche per il sindaco

Affluenza al 13,24% in provincia di Frosinone, alle 19, per i referendum sulla giustizia. Gli unici centri a "tirare" sono quelli dove si vota anche per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. A Frosinone - dove circa 2000 residenti in questi giorni hanno ritirato la nuova tessera elettorale e dove si era creata fila questa mattina - l'affluenza è balzata dal 19,96% delle 12 al 43,62% delle 19. A Campoli Appennino 51,52%, Castelnuovo Parano 56,34%, Pofi 47,68%, Piedimonte San Germano 47,33%, San Biagio Saracinisco 46,76%, San Giovanni Incarico 46,22%.