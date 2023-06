Lunedì 19 Giugno 2023, 07:33

Nella settimana in cui si festeggiano i santi patroni, a Frosinone arriva forse (il condizionale in questi casi è d'obbligo) il miracolo atteso: si sblocca qualcosa su quelle opere pubbliche su cui, da tempo, si attendono notizie. Capitolo Piloni: dopo vent'anni di attesa mercoledì l'impresa Amato Costruzioni di San Vittore, aggiudicataria dell'appalto, è stata convocata in Comune per la consegna ufficiale dei lavori. Un atto necessario per poi procedere di fatto all'apertura del cantiere prevista nei giorni a seguire. Il progetto prevede il risanamento e la bonifica igienico-ambientale delle 18 arcate. A quel punto questo senso di degrado e di abbandono attuale dovrebbe essere solo un brutto ricordo. Nella fase iniziale del cantiere, la cui direzione è affidata alla società di ingegneria Tetraconsult, sarà necessario un restringimento della carreggiata di via Alcide De Gasperi con la probabile eliminazione dei parcheggi a raso (gestiti a pagamento dai privati). Ciò sarà necessario per realizzare nuove condotte fognarie così da incanalare le tante perdite presenti sotto i Piloni. Dopo, invece, si procederà al risanamento strutturale e successivamente alla riqualificazione anche dal punto di vista estetico. In questa prima fase non è prevista la realizzazione degli uffici da allocare né il collegamento tramite ascensore tra via Alcide De Gasperi e il sovrastante largo Turriziani.

LARGO TURRIZIANI

PARCO DELLE FONTANELLE

VARIANTE CASILINA

Se per i Piloni si apre uno spiraglio, resta da capire quando e se ripartiranno i lavori bloccati su Largo Turriziani. A febbraio, qualche giorno prima di Carnevale, in tutta fretta si decise di chiudere la piazza e delimitarla con le recinzioni da cantiere. Poi, dopo un paio di giorni di lavoro, un lungo stop. Quando un paio di mesi fa si rividero gli operai sembrava finalmente il momento giusto per vedere avviare i lavori in modo spedito. L'impresa ha iniziato le demolizioni della pavimentazione e rimosso tutte le parti non comprese nel nuovo progetto. Poi lo stop per decidere cosa fare dell'albero della Magnolia, non previsto nel progetto, con perizie agronome e tecniche. Quindi due settimane fa la decisione di spostare l'albero in Corso Francia. Ma nel cantiere ancora tutto fermo. Chissà che sulla spinta dei Piloni si possa finalmente sbloccare anche quest'opera che porterà alla realizzazione di una piazza pedonale con la creazione di un anfiteatro rivolto verso il belvedere.Lavori finiti, invece, per questo parco ubicato tra via Ciamarra e via Mola Vecchia dove oramai si attende solo l'inaugurazione. Il maltempo delle passate settimane non ha aiutato, ma ormai i lavori sono terminati da tempo. Si attende solo il taglio del nastro che potrebbe avvenire a giorni e consegnare alla città un'area verde in più.Mancano pochi metri di segnaletica orizzontale e i quasi 4 chilometri dell'importante strada saranno stati finalmente ultimati. Anche per quest'opera attesa da tempo i lavori hanno subito ritardi. Alla fine però l'obiettivo sembra essere stato raggiunto.Gianpaolo Russo