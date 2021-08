Recupero dei sentieri in pietra: nasce la più grande Rete Green d'Europa

Lunedì 2 Agosto 2021, 02:20

C’è un patrimonio inestimabile, ricco di storia e di tradizioni. E’ quello costituito dai “tratturi” : ossia sentieri in pietra, originati dal passaggio e dal calpestio delle greggi e degli armenti.

Ne sono ricchi i nostri paesi: da Vallecorsa a Castro, da Supino a Morolo, senza considerare tutta la Valcomino e i paesi a ridosso del versante Abruzzese.

Ebbene, da Ceccano parte un ambizioso progetto per il loro recupero e valorizzazione. A guidarlo è l’architetto Luigi Compagnoni che racconta: «Nel 2015 fui invitato a Castelpizzuto (800 anime) dove si snoda uno dei più affascinanti percorsi tipici dell’agricoltura rurale. Fu amore a prima vista. Sì, perchè in quei percorsi, che nei secoli scorsi univano i vari borghi, è racchiusa la storia dei nostri nonni».

Non a caso i muri a secco, costruiti con blocchi di pietra opportunamente assemblati, senza uso di malte, nel 2018 sono stati inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Da qui l’importanza di questo progetto, perchè coniuga storia, ma anche ambiente, cultura e territorio. Temi che, dopo la pandemia, sono oggi particolarmente apprezzati da chi è alla ricerca di una migliore qualità della vita. Quella vita, appunto, vissuta nei borghi.

I COSTI

«Sia ben chiaro - osserva l’architetto Compagnoni - si tratta di un bene che già abbiamo. Ma che va recuperato; che coinvolge non solo le regioni italiane, ma anche i collegamenti con l’Austria, la Francia, la Spagna e la Grecia. Basti pensare che solo tra Puglia, Molise e Abruzzo ce ne sono 740 chilometri. E anche qui, in Ciociaria, parliamo di una rete assai estesa».

La rete dei “tratturi” è particolarmente estesa nel Lazio. Dal Parco d’Abruzzo verso la Valcomino; dal Parco dei Monti Simbruini, verso la campagna romana. Per la cronaca, il restauro di un chilometro di questi percorsi si aggira attorno ai 45/50 mila euro.

LA RETE GREEN

Dunque, il progetto mira a sviluppare la più grande «Rete Green d’Europa».

«Una pazzia? Forse. Ma io ci credo» insiste Compagnoni che, nel frattempo, ha ottenuto l’adesione di ben 12 Regioni italiane (Lazio compreso). E la scorsa settimana è stata attivata, presso la Regione Abruzzo, la cabina di regìa che ha avviato i contatti con il Governo centrale proprio per mettere in cantiere questo progetto. Nel frattempo Luigi Compagnoni è stato nominato coordinatore del tavolo tecnico nazionale del progetto “Parcovie 2030 - Terre rurali d’Europa”.

LA REGIONE

Qualche mese fa, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura Enrica Onorati, la Giunta Zingaretti ha assegnato 180 mila euro all’Arsial per la realizzazione di due iniziative in materia: “Rete dei tratturi regionali della transumanza” e “Cultura del cibo, benessere e cucina naturale”.

Evidente l’obiettivo: creare un’offerta turistica e culturale lungo i percorsi agro-pastorali che rientreranno prossimamente nei Parchi rurali d’Europa. Il tutto all’insegna della «transumanza», proclamata dall’Unesco, nel 2019, Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

L’AVVERTIMENTO

«Ma attenzione - osserva Compagnoni - le comunità e i territori interessati al programma, non devono muoversi singolarmente; bensì devono far parte di una strategia più ampia, se vogliamo aprire nuove prospettive di sviluppo legate alle potenzialità del territorio. In altre parole, occorre fare sistema e lavorare su una programmazione complessa».

Sul progetto sono state investite anche le organizzazioni degli agricoltori, dalla Coldiretti alla Cia, che, attraverso i Piani di Sviluppo Rurale, sono particolarmente interessate al recupero dei muri a secco che contengono (soprattutto nella Valcomino e a Vallecorsa) ampi terrazzamenti ricchi di piante di olive.

Dunque, la priorità resta l’integrazione delle attività del settore agricolo e zootecnico (produzioni agro alimentari, pastorali e artigianali) con altri ambiti di sviluppo ambientale legati al «turismo verde», particolarmente sensibile al patrimonio dei borghi.

Le basi per la più grande «Rete Green d’Europa» sono state gettate.