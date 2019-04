Realizzano un video musicale sull'inquinamento del Sacco, la clip spopola sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un clip sull'inquinamento della Valle del Sacco realizzato dal gruppo musicale Brigallè di Morolo sta spopolando sul web. I Brigallè sono un gruppo di ragazzi, di amici nato alcuni anni fa con lo scopo di riproporre musiche e canti popolare. Un gruppo amante delle tradizioni che ha partecipato di recente al prestigioso Umbria Folk Festival. Sono in continua ascesa tanto da aver scavalcato i confini provinciali e regionali per far conoscere le tradizioni ciociare in tutta Italia. Il gruppo è formato da Luciano Moriconi, Stefano Pepo Bauco, Tommaso Bauco, Andrea Pallino De Castro, Sofia Pacella, Antonio De Rosa, Diego Pistolesi. Dopo un primo Cd che ha visto migliaia di copie vendute, la realizzazione del clip.«Abbiamo dato vita ad una nuova di ritorno da una nuova esperienza che non vedevamo l'ora di condividere con tutta la ciociaria. Non ci siamo allontanati molto dopo le esperienze fuori regione, ma siamo siamo rimasti nel nostro territorio, proprio la nostra amata ciociaria. Più precisamente siamo nella Valle del Sacco. Abbiamo realizzato una clip che parla di sentimento per la terra. Sul Brano "La Ballata del Sacco" (Testo di Tommaso Bauco musica di Luciano Moriconi ), più volte proposta nei nostri spettacoli, avevamo in mente l' idea di voler realizzare un video musicale difficile a venir fuori per svariati motivi: Parlare di inquinamento e di angoscia per un territorio deturpato- spiega Stefano Pepo Bauco- non è facile perchè può sembrare retorico e noioso per chi non vive direttamente il dramma. Molte domande ci siamo poste prima di uscire con questo video, prima su tutte "quali immagini mettere su un video del genere?". Noi abbiamo fatto l'indispensabile, abbiamo pensato a una storia umile con protagonisti bambini, padri nonni di questa terra. Una storia propositiva che non trascende e che siamo sicuri lascerà in voi l'emozione giusta. Sperando che le bellezze della nostra terra Ciociara possano ritornare allo splendore di una volta, vi presentiamo La Ballata del Sacco».Il video è visibile su Facebook nella pagina dei Brigallè.Nella clip si vedono personaggi sulle sponde del Sacco, a Morolo e personaggi di generazioni diverse che realizzata una barchetta di carta provano a farla viaggiare nelle acque del fiume. La clip ha spopolato sul web. I Brigallè stanno lavorando alla realizzazione di un loro secondo Cd.