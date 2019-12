Re Magi e pastori con le mascherine, il presepe ciociaro ai tempi dello smog

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tradizione millenaria che si adegua ai tempi dello smog. E' successo a Falvaterra dove in occasione di un incontro organizzato dall'Associazione Medici di famiglia per l'Ambiente alcuni alunni hanno pensato bene di proteggere Re Magi e pastori del presepe con le mascherini. «Che dire di un presepe le cui statuine vengono rappresentate con una maschera protettiva verso gli inquinanti atmosferici? Non possiamo che ammirare la sensibilità verso il problema inquinamento aereo dimostrata dalla comunità di Falvaterra che, con l'aiuto di splendidi bambini, ha voluto dare un messaggio forte e simbolico», commenta l'associazione dei medici.Nel presepe è raffigurato anche il Papa, senza mascherina però, perché, scrive sempre l'associazione, «a dire dei piccoli, "il Papa ha i superpoteri" e trasporta con sé un abete a rappresentare l'effetto sanificatore degli alberi».I medici commentano positivamente l'iniziativa: «Non possiamo esimerci dall'ammirazione verso la comunità di Falvaterra che, anche attraverso tale mezzo rappresentativo, educa la propria infanzia nella conoscenza e nel rispetto dell'ambiente. La presentazione del singolare presepe, unitamente alla dotta dissertazione scientifica sull'origine della terra , dell'atmosfera e sul passaggio delle diverse ere tenuta dal presidente Carè, nonché la visita al monumento speleologico delle suggestive grotte di Falvaterra, hanno costituito per noi medici dell'associazione un grosso stimolo ad andare avanti e a superare le difficoltà che giornalmente incontriamo».