Rave party illegale in un terreno privato, identificati ottanta giovani: trovata droga

Alle prime luci dell'alba, in località Vallemammoli, nell’agro di Santopadre, i militari della Compagnia Carabinieri di Sora hanno interrotto un rave party che si stava svolgendo su di un terreno privato. Sono stati identificati circa 70/80 giovani, in larga parte provenienti dall'hinterland romano, molti di loro con precedenti specifici per uso/spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito delle perquisizioni personali e veicolari eseguite, un ragazzo della provincia di Rieti è stato trovato in possesso di cinque dosi di sostanza stupefacente del tipo sintetico, mentre una ragazza originaria di Ceprano trovata in possesso di una dose di cocaina, una di ecstasy ed una di hashish. L’organizzatore del rave è risultato essere il proprietario del terreno. Ultimo aggiornamento: 16:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA