Venerdì 14 Giugno 2024, 06:00

Rapper pestato in piazza a Piedimonte San Germano, il tribunale del Riesame di Roma ha annullato l’ordinanza di custodi in carcere per due dei cinque giovani coinvolti. Si tratta di Otello De Luca, 25 anni di Cassino (assistito dagli avvocati Luca Scipione e Miria Pacitto) e Davide Nappa, 25 anni (assistito dall’avvocato Diego Andolfi). Per loro i giudici del Riesame hanno ritenuto non sussistente la misura adottata dal Gip di Cassino il 24 maggio scorso per tentato omicidio. Motivo? Mancano i gravi indizi di colpevolezza e gli elementi concreti della gravità della pericolosità sociale dei due indagati.

Per i due ragazzi, quindi, ieri pomeriggio si sono aperte le porte del carcere di Cassino dopo 20 giorni di detenzione per la presenza sul luogo del pestaggio, ma non la partecipazione attiva. Resta in carcere, invece, l’unica donna destinataria del provvedimento cautelare: Noemi Pellegrino, 29enne di Piedimonte San Germano (assistita dagli avvocati Ernesto Cassone e Elisabetta Nardone).

Il Gip del tribunale di Cassino, invece, ha accolto nelle scorse ore l’istanza di attenuazione della misura cautelare, chiesta dall’avvocato Giancarlo Corsetti, per i fratelli Niccolò Cioffi 24 anni e Lorenzo Cioffi, 20 anni, ritenuti dall’accusa gli esecutori materiali del pestaggio.

Piedimonte San Germano, rapper pestato in piazza: il Gip nega la libertà ai giovani arrestati

L’INTERROGATORIO

Questi ultimi, dinanzi al giudice Domenico Di Croce che aveva firmato l’ordinanza cautelare avevano fornito la loro versione dei fatti, sostenendo che non c’era stata nessuna azione organizzate e che l’incontro era stato chiesto dalla vittima via social, ma che poi era degenerato. «Ci siamo solo difesi», avevano detto i fratelli Lorenzo e Nicolò Cioffi, nel corso dell’interrogatorio fiume nel quale avevano spiegato al giudice Domenico Di Croce che «non si era trattato di una spedizione punitiva». Una ricostruzione, quella fornita dai ragazzi, totalmente diversa da quella prospettata dall’accusa che ha ricondotto il pestaggio in piazza alla fine di una breve relazione tra la 29enne finita in carcere e uno dei coinvolti.

Loro, invece, sostengono che, nulla c’entrano le questioni “passionali”, ma con il rapper di 24 anni c’erano vecchie acredini per una canzone postata in rete. Nello stesso interrogatorio hanno anche escluso la partecipazione degli altri due giovani coinvolti e ieri tornati liberi.

LA DENUNCIA

A presentare la denuncia agli agenti del commissariato di Cassino era stato il rapper 24enne che la sera del 9 maggio scorso, in piazza Municipio a Piedimonte San Germano, è stato picchiato con una mazza di metallo e finito in ospedale con ferite al volto e alla testa per una prognosi di 40 giorni. La vittima aveva raccontato agli investigatori della polizia anche il contesto della piazza: «Tutti si sono goduti il macabro spettacolo, nessuno ha mosso un dito».

L’unico ad intervenire e a chiedere aiuto era stato un amico del rapper che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, ha strappato tra le mani di uno dei giovane che si accaniva sulla testa della vittima una chiave inglese. Con un post sulla sua pagina social il 24enne aveva scritto: «Non voglio nulla da nessuno. Voglio che sia fatta giustizia per me, per la mia famiglia, gli amici veri e per i futuri figli di questa città, la mia Piedimonte che anche in un momento come questo che mi ha fatto sentire solo non riesco a non amarla». Ma aveva anche rivolto un ringraziamento agli investigatori: Un ringraziamento particolare va al Commissariato di Polizia di Cassino che si è interessata da subito alla vicenda e mi hanno fatto sentire al sicuro, un figlio di questa terra e non come un qualsiasi cane da strada, come tanti altri».