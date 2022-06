Rapine, si lancia dal balcone per evitare l'arresto: preso il quarto uomo della banda

Nuovo arresto per le rapine messe a segno in serie a Frosinone. Personale della squadra mobile della Questura ha dato esecuzione alla misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone nei confronti di un uomo di 35 anni

Il provvedimento giunge al termine dell'attività investigativa, conseguente all’arresto in flagranza di reato nei confronti di tre soggetti, responsabili di due rapine aggravate avvenute a Frosinone nello scorso 20 giugno con il concorso accertato dell'uomo.

Nel momento in cui gli agenti stavano procedendo all’esecuzione della misura cautelare l’uomo si è lanciato dal balcone ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Anzi, ha anche rubato un veicolo per dileguarsi. Poche ore dopo, però, è stato intercettato e arrestato insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri.