Rapina all'ufficio postale di Ferentino, due arresti dopo il tentato colpo ad una banca

Due arresti per la rapina dall'ufficio postale di Ferentino e per un colpo tentato ai danni di un istituto di credito. Il primo episodio al giorno 11 gennaio quando venne assaltato l’ufficio postale di Ferentino Stazione, l'altro invece al 3 febbraio quando i due sono stati fermati dai carabinieri di Anagni e dagli accertamenti effettuati sono emersi elementi indizianti per una ulteriore rapina ritenuti meritevoli da parte del Gip di Frosinone per emettere le 2 misure custodiali. In quest’ultima circostanza i militari hanno trovato i due in possesso dell’abbigliamento per il travisamento (passamontagna, giubbotti e cappellini) e alcuni coltelli di genere proibito. I due, l’11 gennaio 2023, intorno alle ore 10,30, con volto travisato e armati, avrebbero irruzione nell’ufficio postale ferentinese minacciando la direttrice, le impiegate ed alcuni clienti, prevalentemente pensionati, presenti nella sala destinata al pubblico in attesa di riscuotere la pensione. Con un’azione fulminea i due si sarebbero impossessati della somma di 477 euro dileguandosi per le vie limitrofe a bordo di un’auto provento di furto, subito recuperata dai militari intervenuti.