Rapina in pieno centro a Ferentino, è allarme sicurezza. Chiesto un consiglio comunale

Rapina in pieno centro a Ferentino, ora è allarme sicurezza. A denunciare un'aggressione a scopo di rapina è stato un noto professionista 60enne del posto. L'uomo si è recato in caserma l'altra sera ed ha denunciato ai militari coordinati dal maresciallo Raffaele Alborino di aver subito una rapina da un giovane sconosciuto. I fatti denunciati sono accaduti l'altra sera intorno alle 19 in via XX Settembre strada centralissima di Ferentino che collega il Vascello a Piazza Matteotti. Secondo quanto denunciato dal medico, l'uomo era a piedi lungo la strada centrale quando è stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto. Il bandito solitario avrebbe sferrato due pugni al volto al professionista portandogli via con la forza il portafoglio contente circa 200 euro in contanti ed i documenti. Poi lo sconosciuto si è dato alla fuga a piedi. L'uomo invece dopo essere stato soccorso dai passanti, è stato visitato per precauzione in ospedale ew si è recato in c aserma per sporgere denuncia. Subito sono scattate le indagini dei militari per risalire all'autore della rapina, ma finora del malvivente nessuna traccia.La rapina in centro segue di qualche giorno quella avvenuta l'altra mattina in una villetta in località Tofe dove una coppia di anziani è stata aggredita e rapinata da una banda composta da almeno cinque persone incappucciate con accento dell'Est europeo. L'opposizione consiliare, composta dai consiglieri Maurizio Berretta, Franco Collalti, Giuseppe Virgili e Luca Zaccari, sollecitata da tanti cittadini ha chiesto alla maggioranza guidata dal sindaco Antonio Pompeo la discussione urgente della problematica in una apposita assise civica da tenersi entro 20 giorni. Tra l'altro l'altra notte c'è stato anche un furto di pc all'interno della scuola Media Giorgi. I cittadini chiedono il potenziamento della caserma dei carabinieri e del corpo di polizia municipale magari con una postazione per Forze dell'Ordine in località Stazione. I carabinieri intanto indagano a tutto campo per risalire agli autori degli ultimi eposodio malavitosi avvenuti in città compreso lo spaccio di sostanze stuòpefacenti che ha portato di recente cinque persone del luogo in manette.