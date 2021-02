Rapina in una tabaccheria di Arpino, banditi in fuga con l'incasso: fermati due sospettati

Lo hanno minacciato con un coltello e si sono fatti consegnare l’incasso della giornata. Rapina ieri sera intorno alle ore 19:30 in un tabaccaio in località Scaffa ad Arpino. Due uomini con indosso la mascherina e con il cappuccio della felpa sul capo, sono entrati nel negozio poco prima della chiusura.

APPROFONDIMENTI IL CASO Cassino, avvocatessa aggredita al termine dell'udienza: sdegno e... CRONACA Frosinone, pestaggio e attentato al negozio dopo una lite al bar: in...

Il titolare stava mettendo ordine prima di abbassare la serranda e tornare a casa quando si è visto puntare contro una lama. I due, pare di giovane età, avevano accento italiano e sotto minaccia in pochi minuti si sono fatti consegnare il denaro che era nella cassa e forse anche i Gratta e vinci. Quindi, sono fuggiti a piedi. Il titolare terrorizzato ha chiamato il 112 ed i carabinieri con diverse pattuglie sono arrivati sul posto.

Subito sono partite le indagini ed i controlli della Radiomobile sulle strade e pare che i due balordi siano stati individuati a pochi chilometri di distanza. Ma la notizia è da confermare. Il bottino non è ancora stato quantificato ma potrebbe aggirarsi su alcune migliaia di euro. Sono in corso tutti gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma e non si esclude che nei confronti dei due possano essere adottati provvedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA