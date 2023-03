Mercoledì 22 Marzo 2023, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 09:32



Rapina alla gioielleria "Cataldi" di Fiuggi, il pubblico ministero Rossella Ricca ha chiesto otto anni di reclusione per Giancluca Colasanti, il trentasettenne accusato insieme ad altre due persone (Maurizio Di Battista un romano di 57 anni e Franco Tomasello 52 anni di Priolo) di aver messo a segno il colpo nella gioielleria della città termale che aveva fruttato un bottino di un milione e mezzo di euro.

Ieri mattina in aula Colasanti è stato processato con rito ordinario. Gli altri due complici hanno chiesto invece l'abbreviato. Ad incastrare il 37enne le immagini che sono state riprese non soltanto all'interno del negozio ma anche in quelle installate nel tratto compreso tra il casello di Anagni e la gioielleria. Attraverso le videocamere gli investigatori sono riusciti ad individuare due macchine sospette, una Jeep e un Doblò. La prima fu ritrovata quattro giorni dopo con una pistola sul sedile che aveva il caricatore inserito. Secondo quanto poi riferito agli investigatori da un interlocutore anonimo Tomasello era stato incaricato di recarsi in Svizzera per piazzare il bottino. E proprio seguendo quest'ultimo i carabinieri titolari delle indagini hanno visto Colasanti che si era incontrato con il siciliano in un parcheggio di Tor Bella Monaca a Roma. Ad incastrarlo i suoi tatuaggi. In particolare una croce che aveva disegnata sul braccio. Anche i profili genetici rilevati dai carabinieri del Ris risultavano gli stessi di Colasati. Fondamentali sono state anche le intercettazioni telefoniche nelle quali i rapinatori parlavano nel dettaglio della rapina consumata. Tutti e tre erano in possesso di pistole semiautomatiche. Il 28 marzo prossimo il giudice dopo le repliche del difensore Emanuele Incitti che per il suo assistito ha chiesto l'assoluzione, pronuncerà la sentenza.