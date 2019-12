Rapina a mano armata nel Mc Donald's di via Monti Lepini. Due banditi, intorno alle 5, a volto scoperto e con in pugno le pistole, non si sa se vere o giocattolo, sono entrati e hanno intimato ai cassieri di consegnare l'incasso. Presi i soldi, i due sono fuggiti a bordo di un'auto. Il bottino è ancora da quantificare ma si tratterebbe di qualche centinaio d'euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA