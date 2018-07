Nella mattinata di ieri, nel corso dei servizi di vigilanza autostradale, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone all’altezza del Km.633, nel territorio del comune di Pofi, in corsia di emergenza, salva un rapace, presumibilmente Biancone (specie protetta), che era stato investito da un veicolo.



Con l’ausilio di un telo, gli agenti riescono a bloccare il rapace e trasportarlo presso gli uffici della Sottosezione, dove, come da protocollo operativo, richiedono l’intervento del veterinario della ASL provinciale al fine di predisporre le immediate cure.



Successivamente il volatile è stato trasferito presso il centro di recupero animali selvatici sito a Foiano (LT).

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:38



