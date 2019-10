Ultimo aggiornamento: 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 2019 da ricordare per Rainbow MagicLand, il Parco Divertimenti al confine tra le province di Frosinone e Roma, che si è aggiudicato il Parksmania Awards, il prestigioso Premio concesso dalla testata giornalistica Parksmania.it, come “Parco dell’anno 2019”. Ben 4 le nomination che hanno visto protagonista la Capitale del Divertimento: Parco dell'anno, Miglior Show Indoor, Miglior Show Outdoor e Miglior Nuova Attrazione Family. Dopo una giornata densa di appuntamenti e confronti tra i responsabili, italiani e stranieri di ben 40 Parchi sull’andamento di questa stagione, la Cerimonia di premiazione ha visto consegnare il Parksmania Awards, come “Parco dell’anno” a Rainbow MagicLand con questa motivazione:La stagione 2019 di Rainbow MagicLand è stata caratterizzata da un necessario e benvenuto rilancio di prodotto, con ampi rinnovamenti su più fronti, aree interamente ridisegnate, nuove attrazioni, nuovi spazi giochi e spettacoli, ma anche con un sostanziale riassetto dei servizi e delle infrastrutture a disposizione degli ospiti con l’obiettivo di offrire un livello di qualità confacente all’importanza della struttura.Guido Zucchi, CEO Rainbow MagicLand con queste parole ha commentato questo importante riconoscimento: “ringrazio a nome di tutto il mio team e del nuovo azionista, Pillarstone Italy, che ha avviato Rainbow MagicLand verso questa nuova fase di crescita e rinnovamento. Sono inoltre consapevole che siamo ancora all’inizio di questo cammino e che questo Premio rappresenti un incoraggiamento a continuare nella strada intrapresa.L’assegnazione del Parksmania Awards, riconosciuto a livello internazionale come uno degli appuntamenti più importanti nel settore Parchi Divertimento, è un’ulteriore conferma del successo di Rainbow MagicLand. Ricordiamo che per questa stagione il Parco Divertimenti ha portato a termine un importante restyling ed ha inoltre inaugurato una nuova divertentissima Area Giungla, Tonga, che offre al suo interno 3 nuove attrazioni: il gigantesco e spettacolare flume ride Nui Lua, un’attrazione per tutta la famiglia al cui interno svetta uno spettacolare vulcano di 18 metri di altezza. Motorgiungla, una vera scuola guida per imparare come stare al volante in tutta sicurezza. Qui i giovani piloti, dopo aver ricevuto un breve addestramento, possono cimentarsi nella guida dei loro fuoristrada su un vero e proprio circuito stradale ed ottenere così l’ambito patentino. Jungle Camp, il più grande e alto playground in Italia. Tra scivoli, arrampicate e reti i piccoli dall'animo avventuroso potranno misurare le loro abilità atletiche. Oltre a queste importanti novità è stato inaugurato Haunted Hotel, attrazione dark fra le più amate dai veri temerari. Un terrificante hotel abitato da zombie minacciosi che, con i suoi interni tenebrosi ed agghiaccianti, mette a dura prova il coraggio degli impavidi ospiti. A tutte queste sorprendenti attrazioni si sono aggiunti tantissimi momenti di animazione e spettacolo.